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Okul servisinden bonzai çıktı

İstanbul Ataşehir'de okul çevrelerinde uygulama yapan Mobil Okul Timleri bir okul servisi içerisinde bonzai ele geçirdi.

12 Ekim 2017 Perşembe 09:18
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Okul servisinden bonzai çıktı

Ataaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Mobil Okul Timleri tarafından düzenli olarak yapılan kontroller sırasında, yol kenarında duran bir okul servisinde de denetim gerçekleştirildi.

Servis şoförünün araçtan indirildiği esnada ayakta güçlükle durduğunun görülmesi üzerine uyuşturucu madde kullanmış olabileceği üzerinde duran ekipler servis içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada şoför koltuğu üzerinde kağıda sarılı halde bir miktar bonzai bulundu. Yapılan araştırmada hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan kaydı olduğu anlaşılan Servet G. (32) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahsın daha sonra savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2017 16:27
Anahtar Kelimeler:
AtaşehirServis şoförüBonzaiGazetehaberleriOkul ServisleriUyuşturucu
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