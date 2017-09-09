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Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı 

Fatih’te göçmen kaçakçılığı yapan çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Çetenin işlerinde kullandığı okul servis aracında 30 göçmen yakalandı

Ersan İlter
Ersan İlter
09 Eylül 2017 Cumartesi 16:03
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Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı 

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bir alışveriş merkezi etrafında sırt çantalı olan ve illegal yollardan yurt dışına gitmeyi planlayan şahısların olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, İskenderpaşa Mahallesi'nde şahısların bir okul servisine bindiklerini tespit etti. Araç hareket ettikten bir süre sonra polis ekipleri tarafından durduruldu. Organizatör oldukları öğrenilen Irak uyruklu H.R.O.O (24), I.S.A. (37), Y.M.H.H (29) ve H.T.N. (26) yakalandı. Y.M.H.H. isimli şahsın yapılan üst aramasında 13 adet pasaport ele geçirildi. Okul taşıtında yapılan kontrollerde 26 yetişkin ve 4 çocuk olmak üzere toplam 30 göçmenin olduğu tespit edilirken, göçmenlerin çantalarında yapılan aramalarda 3 adet can yeleği bulundu. 
Şebekenin göçmenleri Türkiye üzerinden Romanya'ya, oradan Avrupa ülkelerine götürmeyi planladığı öğrenildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik’ten kaçamadılar

Öte yandan, İzmir’in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 40 göçmen bindikleri lastik botta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler dün sabah saatlerinde bir grup göçmenin kaçak yollarla yurt dışına kaçmak üzere denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen hareketli lastik bot Sahil Güvenlik Botu tarafından kısa bir süre sonra durduruldu. Botta bulunan Suriye uyruklu 12 erkek, 10 kadın, 18 çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Nefes kesen operasyonda göçmenlerin yakalanma anları Sahil Güvenlik ekipleri tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin göçmenleri taşıyan lastik bota yaklaştığı ve botu durdurup göçmenleri yakaladığı anlar görülüyor. İHA

Son Güncelleme: 09.09.2017 16:08
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Şube MüdürlüğüSahil Güvenlik
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