Okul servisleri ceza rekortmeni

Polis, çocukların eğitim ve öğretim hayatlarını huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürebilmesi için okul servis araçlarını sıkı denetimlere tabi tutuyor.

Bu kapsamda, 2012-2016 yılları arasında polis sorumluluk bölgelerinde 1 milyon 156 bin 218 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde sürücülere ve araç plakalarına 2012'de 25 bin 23, 2013'te 24 bin 746, 2014'te 20 bin 900, 2015'te 16 bin 754 ve 2016'da 13 bin 453 olmak üzere toplam 100 bin 876 cezai işlem uygulandı.

Geçen yıl yapılan denetimlerde karşılaşılan ihlaller arasında, 2 bin 777 ile "Dur' işaretini usulüne uygun kullanmama", 2 bin 766 ile "araç muayenesinin süresini geçirmek", 2 bin 596 ile "taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıma", 821 ile "araç üzerinde yapılan değişiklikleri bildirmeme" ve 666 ile "trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili yönetmelikteki kurallara uymama" ihlalleri tespit edildi.

2017 Trafik Ceza Rehberine göre bu ihlallerden her biri için 75 ila 206 lira arasında ceza kesiliyor. Polis ekiplerince son 5 yılda bu şekilde denetlenen 1 milyon 156 bin 218 okul servisine 100 bin 876 trafik cezası kesildi.

AA