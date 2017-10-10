Okul yolunda can verdi

Adana'da 6. sınıf öğrencisi Muhammet Mustafa Çelik, okula gitmek için dolmuştan inip yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Şehit Halit Yaşar Mine Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Mustafa Çelik (11) sabah saatlerinde okula gitmek için toplu taşıma aracına bindi.

Çelik, Bülent Ecevit Bulvarı'na geldiği sırada araçtan indi. Toplu taşıma aracının önünden yan tarafından araçların gelip gelmediğini kontrol etmeyen Çelik koşarak karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada, Burak K. yönetimindeki 01 DIJ 76 plakalı kamyonet çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Mustafa Çelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Okuluna sadece 500 metre kalmıştı

Muhammet Mustafa Çelik'in kaza yaptığı yerin okuluna sadece 500 metre uzaklıkta olduğu görüldü.

Çelik'in kaza yerinde sadece 2 metre ilerideki yaya geçidinden karşıdan karşıyla dikkatli geçmeye çalışsa kazanın olmayacağı belirlendi. Kamyonet sürücüsünü gözaltına alan polis, araçta yaptığı incelemede ise Çelik'in parmak izlerine rastladı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Aynı yolda bir haftada üçüncü kaza

Bu arada, Bülent Ecevit Bulvarı'nda kazanın olduğu yerde 2000 Evler, Şehit Yaşar Mine Ortaokulu, Gazipaşa İlkokulu ve Şehit Sevda Güngör Anaokulu olduğundan öğrencilerin çok yoğun geçiş yaptığı bir bölge olduğu bu nedenle sık sık kazaların yaşandığı, son bir haftada yaşanan 3. kaza olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri ise kazanın olduğu yere üst geçit yapılmasını istiyor.

İHA