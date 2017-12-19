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Okulda camdan düşen öğrenci yaralandı 

Malatya’da bir ortaokul binasının 2’nci katından düşen öğrenci yaralandı

19 Aralık 2017 Salı 16:43
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Okulda camdan düşen öğrenci yaralandı 

Olay, Taştepe Mahallesi Hatice İsmet Şeftalicioğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Sınıftaki camdan sarkan 13 yaşındaki H.E. isimli erkek öğrenci dengesini kaybederek alt kattaki balkona düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona düşen yaralıyı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen öğrenci daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
MalatyaOrta Okulöğrenci
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