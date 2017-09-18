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Okullara sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullar ve çevrelerindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda ülke genelinde 3 bin 59 ekip görev başı yaptı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:30
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Okullara sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullar ve çevrelerindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde, 3 bin 59 ekip ve 12 bin 617 personelin katılımıyla "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"nın dördüncüsü başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni bir eğitim öğretim dönemine başlamalarını sağlamak için Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, Trafik, KOM,  İlçe Emniyet Müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde Özel Harekat birimlerinden oluşturulan karma ekiplerin katılımıyla, eş zamanlı "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 4" başlatıldı.

Ülke genelindeki uygulamaya 3 bin 59 ekip ve 12 bin 617 personel katılıyor.
Uygulama kapsamında, okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet, oyun salonları vb. yerler denetleniyor.
Ayrıca, hafta süresince Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince öğrencilere yönelik "Çocuklar İçin Temel Güvenlik Kuralları", velilere yönelik "Anne Babalar Dikkat" ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince servis aracı görevlilerine yönelik "Servis Şoförü ve Rehber Personel Sorumluluğunun Farkında" başlıklı broşürler dağıtılacak. 

Uygulamalar kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğünce de Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Trafik, Narkotik, TEM ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Başkentteki okullar ve çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Şüpheli şahıslar ve okul çevrelerindeki iş yerlerinde denetimler yapan ekiplerin hafta boyunca denetimlerini yoğun şekilde sürdürecekleri öğrenildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
OkulDenetim
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