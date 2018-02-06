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Okulun kazan dairesi patladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama oldu, olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı

06 Şubat 2018 Salı 18:23
Okulun kazan dairesi patladı

Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası küçük çaplı yangın çıktı. Patlama sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yahşi, "Halk eğitim merkezimizin düzenlediği giyim kursu ile alakalı 6-7 kursiyerimiz eğitim görüyordu. 1 ağır yaralılarımız var.

Halk eğitim merkezinin düzenlediği kursun kursiyerleri yaralandı. 700 öğrencimizde yaralı biri yok. Yarın itibariyle eğitim ve öğretim devam edecek. Tamamıyla doğalgaz sıkışması ile ilgili bir patlama. Bunla ilgili de teknik anlamda teftiş yapılıyor.

Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu. Yahşi, 2015 yılında faaliyete başlayan okuldaki doğalgaz tesisatının 2 ay önce yapıldığını ve doğalgazın 2 aydır kullanıldığını ifade etti.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
IzmirGaziemirOkulPatlama
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