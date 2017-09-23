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Okumak için geldi torbacı oldu

Adana’da, polisin torbacılara yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden biri olan E.K.'nın Isparta’dan okumak için Adana’ya geldiği ortaya çıktı

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:04
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Okumak için geldi torbacı oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Polis Dağlıoğlu, İsmetpaşa ve Hürriyet Mahallesine eş zamanlı şok operasyon yaptı. Yapılan operasyonda polis Dağlıoğlu Mahallesinde Eser B. (34), Abdülmecit İ. (29) ve İlyas Ö.'yü (28) suç üstü yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 200 paket satışa hazır esrar ele geçirildi.

Polis Hürriyet Mahallesinde yaptığı baskında ise Barış O. (31), E.K. (19) ve Uğur K.'yı (29) yakaladı. Polis zanlıların üzerinde yapılan aramada 200 paket esrar, 200 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen bin 465 lira para ele geçirdi. Polis zanlılardan E.K.'yı poşet içinde uyuşturucu hap ve esrar satarken yakalarken, zanlının Isparta'dan Adana'ya lise de okumaya geldiği ancak Adana'da torbacı olduğunu ortaya çıkardı. Polis yaptığı üçüncü operasyonda ise İsmetpaşa Mahalleside Özgür A. (21), Yusuf A. (23) ve Kemal F.'yi (24) yakaladı.

Zanlıların üzerinde yaptığı aramada 100 uyuşturucu hap ve 600 satışa hazır esrar paketi ele geçirdi. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlılar sorgularında içici olduğunu satış yapmadıklarını ileri sürdü. Polis zanlıları sorgularının ardından adliyeye sevk etti. Zanlıların hepsi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPolizTorbacıIsparta
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