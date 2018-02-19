Olası facia ucuz atlatıldı

Kağıthane'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu metruk binayı yıkarak devrildi. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Sokak arasındaki şantiye alanından toprak yüklenen 34 BD 8597 plakalı hafriyat kamyonu döküm sahasına gitmek için yola çıktı. Seyir halinde olan sürücü, yokuş aşağı olan sokaktan frene basarak inmek istedi.

Yaklaşık 50 metre boyunca frene basan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon metruk bir binayı çarparak yıktı. Ardından da sokak arasına devrildi. O esnada sokakta kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Olayın ardından kendi imkanlarıyla şoför mahallinden çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi.

'Deprem oluyor sandım'

Olay esnasında evinde uyuduğunu belirten Alaaatin Toluk, “Sabah saatlerinde kamyon devrildi. Bu 4’üncü kez oldu, mağduruz. Sürücü hafif yaralıydı. O esnada ben evdeydim uyuyordum.

Büyük bir gürültüyle uyandım, deprem oluyor sandım. O kadar şiddetli sallandık” dedi. Ekiplerin incelemelerinin ardından devrilen kamyonu düzeltmek için halatlar bağlandı. Vinç ve kepçe yardımıyla kamyon kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmaya çalışıldığı esnada vatandaşların vincin altında geçmesi dikkat çekti.

Bazı vatandaşların ise çalışmaları kamyonun yakınında cep telefonuyla görüntülediği gözlendi.

İHA