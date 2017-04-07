Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın yol kenarındaki duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta sıkışan bir kişi ağır yaralandı. Arka kısmı parçalanan aracın LPG tüpünün patlamaması olası bir faciayı önledi. Kaza, Marmaris Gökova karayolunun 10'uncu kilometresindeki Taşhan mevkiinde meydana geldi. Ekmel Uzyiğit 'in kullandığı 45 EE 253 plakalı otomobil, Taşhan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Otomobilin ön koltuğunda bulunan Hülya Uzyiğit (54) araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar arka kısmı tamamen parçalanan otomobilin LPG tankından gaz kaçırdığını fark edip müdahalede bulundu. Olay yerine çağrılan ambulans araçta sıkışan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın sonucunda otomobilde sıkışan kadını kurtardı. Ağır yaralanan Hülya Uzyiğit ambulansla önce Marmaris Devlet Hastanesi'ne oradan da Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle parçalanan araçtan kopan LPG tankının patlamaması olası bir faciayı önledi.Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İHA
Olası facia ucuz atlatıldı
Kontrolden çıkan bir aracın yol kenarındaki duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçta sıkışan bir kişi ağır yaralandı. Aracın arka kısmı parçalanmasına rağmen LPG tüpünün patlamaması olası bir faciayı önledi
07 Nisan 2017 Cuma 15:01
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