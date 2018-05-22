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Olaya giden polis vuruldu

Antalya’da, gittiği silahla yaralama olayında incelediği tabancanın kazayla ateş alması sonucu yaralanan polis memuru Gökmen Taşkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

22 Mayıs 2018 Salı 16:55
Olaya giden polis vuruldu

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, F.K. tartıştığı S.A.'yı tabancayla bacağından vurup yaraladı. İhbarın ardından bölgeye gelen polis, şüpheli F.K.'yı gözaltına aldı. Bacağından yaralanan S.A. ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis memuru Gökmen Taşkıran'ın (36) incelediği suç aleti tabanca kazayla ateş aldı. Karnından yaralanan Taşkıran, ambulansla sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen sabaha karşı şehit oldu. Gökmen Taşkıran'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’ın Maden ilçesinde toprağa verildi.

İHA

Son Güncelleme: 22.05.2018 17:43
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