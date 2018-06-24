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'Olayla ilgili şüpheli var'

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sokakta oynarken kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın bulunmasına yönelik arama çalışmaları dün de sürdü. Vali Topaca olayla ilgili bir şüphelinin olduğunu belirtti

24 Haziran 2018 Pazar 17:56
'Olayla ilgili şüpheli var'

Ankara Valisi Ercan Topaca, eşi Sevim Topaca ve oğlu Mustafa ile birlikte oy kullandıktan sonra, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Topaca, “Çocuklar bizim için en önemli varlıklar. Eylül kızımız Cuma günü öğle saatlerinde en son köy meydanında bir akrabası tarafından görülüyor. Cuma namazından sonra babası fark ediyor ve daha sonra haber alınamıyor. Cuma gecesi karadan her türlü arama çalışması yapıldı.

Gece saat 2'den itibaren de uçakla yaklaşık köyün etrafındaki 10 kilometrekarelik alanı taradılar. Uçak yerde canlı olup hareket eden her cismi tespit eden teknik donanıma sahip. Bu taramada da bulunamadı. Çalışmamız devam ediyor. Bu konuda birkaç ihtimali daha değerlendiriyoruz.

Başka türlü kaybolmanın dışında ihtimalleri de değerlendiriyoruz. İnşallah kısa sürede kızımızı sağ salim buluruz. Önemli olan onun sağ salim bulunmasıdır ve olayın aydınlatılmasıdır. Her türlü ihtimali değerlendiren özel bir ekip kurduk” şeklinde konuştu.

Ankara Valisi Ercan Topaca, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Olayla ilgili üzerinde çalışılan şüpheli var. Fakat çok kesin bir şey olmayınca kimseyi de şüpheli diye zan altında bırakmak istemiyoruz. Şüphelinin şüpheli olduğunu gösteren kuvvetli bir karine olmadan kimseyi suçlamak istemeyiz. O konuda bazı analizler yaptırıyoruz. Oradan da sonuca gideceğimizi düşünüyorum.”
İHA

  

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