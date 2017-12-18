Öldürdüğü kadını 900 km taşıdı

Adana'da temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranan kadının cesedi, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarlada bulundu. İlker Apa (38), bir gün önce işe giden ve geri dönmeyen eşi Neslihan Apa'nın (38) hayatından endişe duyduğunu belirterek, 5 Temmuz'da polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Neslihan Apa'nın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki dinlenme tesisinde 41 YR 192 plakalı TIR’a bindiğini tespit etti. Polis, TIR’ın bağlı bulunduğu şirketle irtibata geçerek, araç sürücüsünün Doğan Y. (42) olduğunu belirledi.

Şirketle irtibatını sürdüren polis, TIR’da inceleme yapacaklarını, durumu fark etmemesi için Doğan Y'ye başka bir araçta görev verilmesini istedi. Araçta inceleme yapan ekipler, sürücü koltuğunun arka kısmında kan izleri buldu. Ekipler, kadının yerinin tespiti için Doğan Y'yi yaklaşık bir buçuk ay teknik ve fiziki takibe aldı ancak kadına ulaşamadı. Doğan Y, ekipler tarafından yük getirdiği Mersin'de gözaltına alındı. Zanlının verdiği bilgi doğrultusunda Apa'nın cesedi, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarlada bulundu.

Olay günü Adana'ya yük getirdiği belirlenen Doğan Y'nin, ifadesinde tanıdığı Apa'yı arayıp otobanda buluştuklarını ve aralarında tartışma çıkması üzerine kadını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Kadının cesedinin araçla Gebze'ye kadar götürülerek tarlaya bırakıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA