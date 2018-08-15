Öldürülen 2 terörist turuncu listeden

İçişleri Bakanlığı tarafından,Tunceli’de salı günü gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirilen iki teröristin, Aranan Teröristler Listesinde yer aldığı açıklandı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aranan Teröristler Listesinde turuncu kategoride bulunan, terör örgütü PKK’nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu “Rezzan Mardin” kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu “Jindar” kod adlı Pınar Yıldırım’ın, Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise salı günü Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan turuncu kategorideki terörist Ömer Duran’ın 600 bin lira ödülle arandığının tespit edildiği belirtildi.

Aynı gün kent merkezi kırsalının Çırtık Deresi bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten biri olan turuncu kategorideki Pınar Yıldırım’ın da 600 bin lira ödülle arandığı belirtilen açıklamada, Yıldırım’ın örgütün sözde batı cephe kadın sorumlusu olduğu aktarıldı. Açıklamada, “İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadesine yer verildi. İç güvenlik operasyonları çerçevesinde salı günü Tunceli’de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2’si kadın 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.