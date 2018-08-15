Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90263
ALTIN
223.378
DOLAR
5.9638
STERLİN
7.5183
EURO
6.7561

Öldürülen 2 terörist turuncu listeden

​​​​​​​Tunceli’de salı günü yapılan iki farklı operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten ikisinin terör arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü turuncu kategoride olan Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran ve  Silvan Jindar kod adlı Pınar Yıldırım isimli PKK’lı teröristler olduğu belirlendi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:20
Öldürülen 2 terörist turuncu listeden

İçişleri Bakanlığı tarafından,Tunceli’de salı günü gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirilen iki teröristin, Aranan Teröristler Listesinde yer aldığı açıklandı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aranan Teröristler Listesinde turuncu kategoride bulunan, terör örgütü PKK’nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu “Rezzan Mardin” kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu “Jindar” kod adlı Pınar Yıldırım’ın, Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise salı günü Tunceli-merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan turuncu kategorideki terörist Ömer Duran’ın 600 bin lira ödülle arandığının tespit edildiği belirtildi.

Aynı gün kent merkezi kırsalının Çırtık Deresi bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten biri olan turuncu kategorideki Pınar Yıldırım’ın da 600 bin lira ödülle arandığı belirtilen açıklamada, Yıldırım’ın örgütün sözde batı cephe kadın sorumlusu olduğu aktarıldı. Açıklamada, “İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadesine yer verildi. İç güvenlik operasyonları çerçevesinde salı günü Tunceli’de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2’si kadın 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli’de iş kazası: 1 ölü
Kocaeli’de iş kazası: 1 ölü
Patoza kapılan çocuk kurtarılamadı
Patoza kapılan çocuk kurtarılamadı
Gürültüye kızıp çocuklara ateş açtı
Gürültüye kızıp çocuklara ateş açtı
Elektrik işçisi direkte mahsur kaldı
Elektrik işçisi direkte mahsur kaldı
Sahte bankacılara operasyon  
Sahte bankacılara operasyon  
21 ilde FETÖ operasyonu
21 ilde FETÖ operasyonu
Hatalı park trafiği felç etti
Hatalı park trafiği felç etti
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi
Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim