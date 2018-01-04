Öldürülen taksici konvoyla uğurlandı

Adana’da Çarşamba günü vahşice öldürülen taksici Yaşar Özgan’ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı. Olayı protesto etmek için taksicinin arkadaşları 25 otomobil ile konvoy oluşturdu.

Kuzeni Suat Özgan ise, “Bu insanın tek suçu taksici olmaktı. Konunun peşini bırakmayacağız” dedi. Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sabah saatlerinde yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri aracın 15 metre ilerisinde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise bildirmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada boğazı kesilerek öldürülen kişinin taksicilik yapan Yaşar Özgan olduğunu belirlemişti. Özgan’ın katili özel güvenlikçi Fuat Demirdelen ise operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yaşar Özgan’ın 4 sene önce emekli olduğu, evli, 3 çocuğu olduğu ve borçları nedeniyle çalıştığı öğrenildi. Öte yandan, taksicinin yakınları tarafından Özgan’ın olay günü gece çalıştığı, sabah saatlerinde taksi durağında boş taksi olmadığı için o müşteriye gittiği iddia edildi.

Otopsi için Çarşamba günü Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan cenaze sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı.

‘15 yerinden bıçaklayıp öldürdü’

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaşar Özgan’ın kuzeni Suat Özgan (51), “Telefon ile müşteri arayıp taksi çağırıyor.

Taksi durağında taksi olmadığı için kuzenime yönlendiriyorlar. O da gitmek istemiyor. Rica edilince götürüyor. Şehir dışına çıktıktan sonra ise o şahıs kuzenime arabayı durdurup cep telefonunu ve arabasını istiyor.

Daha sonra arbede çıkıyor. Arbededen sonra kuzenimi 15 yerinden vurup öldürüyor” diye konuştu.

Emekli olduğu halde çalışıyordu

Özel güvenlikçinin böyle bir cinayeti işlemesinin kendilerini daha da rahatsız ettiğini kaydeden Özgan, “Özel güvenlik elbisesi insana rahatlık veriyor.

Böyle insanlar mustarip olmasın. 58 yaşında bir insan hunharca öldürüldü. Diğer taksici arkadaşlarımız için devletin bu konulara duyarlı olması lazım. Kendisi emekli, bir meslek olarak bu işi yönetiyordu.

Bu insanın tek suçu taksici olması mı? Böyle hunharca bir şekilde öldürmesini kabullenemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taksicinin katil zanlısı tutuklandı

Bu arada Emniyet’e götürülerek ifadesi alınan zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fuat D., cezaevine gönderildi.

İHA