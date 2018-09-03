Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94356
ALTIN
256.830
DOLAR
6.6455
STERLİN
8.5565
EURO
7.7224

Öldürülen terörist 11 suçun faili çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 1 milyon lira ödülle 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu 'Haki, Hakkı' kod adlı Deniz Yüksel'in de olduğu tespit edildi

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:19
Öldürülen terörist 11 suçun faili çıktı

İç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride yer alan PKK'nın sözde Orta Saha Maliye Sorumlusu 'Haki, Hakkı' kod adlı Deniz Yüksel'in, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi'nde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen SİHA destekli operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, 2011'de PKK/KCK'ya katılan ve terör örgütü içerisinde Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Bitlis, Muş illeri sözde Orta Saha Maliye/Cephane Birimi Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve bir milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeşil" kategoride yer alan, "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel olduğu tespit edildi.

Ölü ele geçirilen teröristin, terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme gibi toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Ayrıca teröristin, Diyarbakır Lice Kutlu Mahallesi Kerpiçören mezrasında ikamet eden 3 kişinin, 14 Temmuz 2017 günü kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ve 15 Temmuz 2017'de Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, Ormankaya ile Çitlibahçe mahalleleri arasındaki kara yolu üzerinde 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu tespit edildi.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banka memuru yüzünden polis olamadı
Banka memuru yüzünden polis olamadı
Soyguncular silahla saldırdı
Soyguncular silahla saldırdı
Eski cumhuriyet savcısı öldürüldü
Eski cumhuriyet savcısı öldürüldü
Polisle ile astsubay çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Polisle ile astsubay çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Faciadan kıl payı kurtuldular
Faciadan kıl payı kurtuldular
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
Bunun adı trafik katliamı   8 ölü
Bunun adı trafik katliamı   8 ölü
Şişli'de ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de ortalık savaş alanına döndü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim