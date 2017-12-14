Ölen babasının ayakkabılarını bırakmadı

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 35 HG 593 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz girince römorklu elektrikli motosikletiyle giden Ömer Subaşı'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli römorkun sepeti yerinden çıkarken motor ise parçalara ayrıldı. Yaşlı adam kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı duyup olay yerine gelen Ömer Subaşı'nın oğlu Muhammet Subaşı ve eşi babalarının cesedi başında gözyaşı döktü. Muhammet Subaşı, babasının fırlayan ayakkabılarını toplayıp elinden bırakmadı.

Olay yerine gelen cenaze aracı yaşlı adamın cesedini otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırdı. Otomobil sürücüsünün Şakirpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

İHA