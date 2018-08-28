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Olmayan seferlere bilet sattılar

Adana’da iflasın eşiğinde olan bir otobüs firması, bayram tatilini de fırsat bilerek olmayan otobüs seferlerine bilet satıp yolcuları mağdur etti. Çalışanlarının maaşını da ödeyemeyen firma yüzünden yolcular otogarda sabahlamak zorunda kaldı

28 Ağustos 2018 Salı 16:34
Olmayan seferlere bilet sattılar

Adana’da yıllardır faaliyet gösteren ve Mart ayında yeni sahiplerine devredilen bir otobüs firması, yaklaşık 4 aydır çalışanlarına maaşlarını ödeyemiyordu. Çalışanların açtığı davalarla otobüslerine haciz gelen firma, şahıs otobüslerini kiralayarak seferlerine bir süre devam etti. Otobüs sahiplerinin de alacaklarını alamamasıyla duran seferler, yolcuları mağdur etti.

Aylar öncesinden biletlerini alan yolcular, otobüslerin kalkmayacağını Adana Merkez Otogarı’na geldiklerinde öğrenmesiyle büyük şok yaşadı. Kentin çeşitli noktalarındaki yazıhanelerinde bilet satışına devam eden firmanın, önceki gün öğle saatlerinde tabelalarını söktüğü görüldü.

Bayram tatilini de fırsat bilen firma, bilet satmaya devam etti. Mağdur olan bazı yolcular otogarda sabahlamak zorunda kalırken, bazıları ise otobüs firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Otobüs firmasında çalışan Mustafa Yıldırım, bilet satışı yaptığı için mağdur olan yolcuların evine kadar gelerek kendisini ve ailesini tehdit ettiklerini belirterek, “Firmada çalışan tüm personel olarak mağduruz. Bilet satışında ben olduğum için beni evime kadar gelip tehdit ediyorlar.

Bileti benden aldıklarını söyleyip, paralarını benim ödememi istiyorlar. Madem firma otobüs göndermeyecekse bu bileti neden sattığımı soruyorlar. Biz de böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Bilsek zaten bilet satışı yapmazdık” diye konuştu.

Mağdur olan yolculardan Saim Göktan, otobüs seferlerinin iptal edilmesiyle otogarda sabahladığını belirterek, “Şu anda benim iş yerinde çalışmış olmam gerekiyordu. Bir de ‘Hayırlı yolculuklar dileriz’ diye mesaj attılar” şeklinde konuştu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde öğrenci olan Caner Erkut ise yarım saat sonra kalkması gereken otobüsünün kalkmayacağını başka bir firmanın şoföründen öğrendiğini belirterek, “Burada herkes mağdur. Otogara geldiğimde çalışanların da mağdur olduğunu öğrendim. Yapacak bir şey yok. Tüketici hakları diye bir şey var. Şikayet edeceğim, gereken yapılsın. Bazı yolculara mesaj da gitmiş, bana mesaj da gelmedi” ifadelerini kullandı.

Şahsi otobüsüyle firma bünyesinde şoförlük yapan Mehmet Atabay ise firmadan 42 bin 600 lira alacağı olduğunu belirterek, “Önce internet paralarımızı vermediler. Sonra bize otobüs şoförlerine dağıtılması için 300 bin değerinde bir çek verdiler, o da karşılıksız çıktı. Sözde bugün paralarımızın yatması gerekiyordu, fakat yatmadı” dedi. Mağdur olan yolcular yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için diğer yolcuları da bu firmadan bilet almaması konusunda uyaracaklarını söyledi.
İHA

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