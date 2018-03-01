Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117632
ALTIN
160.408
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2361
EURO
4.6492
banner138

Ölmeden önce son selfie

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin trafik kazası öncesi birlikte yemek yiyip son kez birlikte selfie çekildikleri fotoğrafları ortaya çıktı

01 Mart 2018 Perşembe 17:22
Ölmeden önce son selfie

Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde Erzurum'dan Giresun'a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten trafiğin işlediği yolda, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın (54), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybederken, yeni evlendiği öğrenilen 23 yaşındaki kızları Kevser Aydın Kara ise ağır yaralandı. Kara, ambulansla önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarına ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilen ailenin yolculuk sırasında Erzurum'da bir restoranda yemek yedikleri ve yemek öncesinde Kevser Aydın Kara'nın cep telefonu ile ailesiyle birlikte selfie çekimi yaptığı ortaya çıktı.

Selfie fotoğrafı üzerindeki iki kalp işareti dikkat çekerken, bu fotoğraf ailenin birlikte çekildikleri son fotoğraf oldu. Aydın ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin Giresun’un Keşap ilçesi Gönüllü köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumAşkaleTrafik KazasıYemekAileSelfieFotoğraf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borulardan uyuşturucu hap çıktı
Borulardan uyuşturucu hap çıktı
Öğrenciler ölümden döndü
Öğrenciler ölümden döndü
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı
Üzerine kale direği devrilen çocuk öldü
Üzerine kale direği devrilen çocuk öldü
Gemideki patlamada ölen şahıs çıkarıldı
Gemideki patlamada ölen şahıs çıkarıldı
İstanbul'da taksiler 1 Lira!
İstanbul'da taksiler 1 Lira!
Altan'a 5 yıl 11 ay hapis
Altan'a 5 yıl 11 ay hapis
Organ taciri tutuklandı
Organ taciri tutuklandı
20 kişi daha adliyeye sevk edildi
20 kişi daha adliyeye sevk edildi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim