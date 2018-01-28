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Ölüm emniyet şeridinde yakaladı

31 DY 315 plakalı TIR, Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkii Ankara istikametinde, emniyet şeridinde park halinde bulunan Ozan Ulu idaresindeki otomobile çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28 Ocak 2018 Pazar 18:41
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yüksel T'nin yönetimindeki 31 DY 315 plakalı TIR, Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkii Ankara istikametinde, emniyet şeridinde park halinde bulunan Ozan Ulu'nun idaresindeki 58 SC 296 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ulu ile araçta bulunan Beytullah Ulu ve Uğur Otlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilin sürücüsü Ozan Ulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ulu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen başka bir trafik kazasında da aynı aileden 6 kişi yaralandı. Hakan Üzer'in yönetimindeki 41 HV 446 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta bulunan Hangül (37), Mehmet Miraç (2), Medine (18), Şahin (39) ve Nazife (63) Üzer yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Bu sırada bir sağlık personeli, boyunluk taktığı 2 yaşındaki Mehmet'e çikolata verdi. Bir süre çocuğu sakinleştirmek için çabalayan sağlık çalışanı, çocuğu kucağına alarak ambulansa götürdü.
AA

Son Güncelleme: 28.01.2018 18:41
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