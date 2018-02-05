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Ölüm evinin önünde yakaladı

Beyoğlu Kasımpaşa’da sabah saatlerinde evinden çıkan adam, dengesini kaybederek binanın boşluğuna düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden adamın çocukları sinir krizleri geçirdi

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:24
Ölüm evinin önünde yakaladı

Sabah saatlerinde evinden çıkan adam binanın boşluğuna düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Beyoğlu Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi Orbay Çıkmazı’nda meydana geldi.

Sabah saatlerinde evinden çıkan 53 yaşındaki Birol Yılmazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 2 metre derinliğindeki bina kenarındaki boşluğa düştü. Başını ve vücudunun çeşitleri yerlerini betona çarpan Yılmazlar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adamın düştüğü yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de, boşluğa düşen adamın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Çalışmalar sürdüğü esnada babasının öldüğünü haber alan çocukları da koşarak olay yerine geldi. Babasının cansız bedenini gören kızı, sinir krizleri geçirdi. Feryat eden kadını yakınları sakinleştirdi. Ardından da olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayı gören ve duyan mahalleli ise olay yerine gelerek çalışmaları izledi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmazlar’ın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluKasımpaşaSabahEvBinaBoşlukSinir Krizi
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