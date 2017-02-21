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Ölüm onları iş çıkışında yakaladı

Aynı iş yerinde çalışan anne ve oğluna, motosikletle işten eve döndükleri sırada otomobil çarptı. Kazada, motosikleti kullanan genç ile annesi hayatını kaybetti

21 Şubat 2017 Salı 14:14
Ölüm onları iş çıkışında yakaladı
Antalya’da aynı iş yerinde çalışan anne ve oğluna, motosikletle işten eve döndükleri sırada otomobil çarptı. Kazada, motosikleti kullanan genç ile annesi hayatını kaybetti. Kaza anında otomobilin yaptığı uzun fren izleri ile motosikletin etrafa yayılan parçaları kazanın boyutunu gözler önüne sererken, ölen 19 yaşındaki gencin 3 ay önce Şanlıurfa'da dünya evine girip Antalya'ya geldiği öğrenildi. 
Kaza, Antalya’nın Demre ilçesi, D400 Karayolu üzerindeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali kavşağında meydana geldi. Bir ardiyede beraber çalışan Menhiye Uvaçin (38) ile oğlu İsa Uvaçin (19), iş çıkışı motosikletle evlerine gitmek için yola çıktı. 19 yaşındaki gencin sürdüğü motosiklete, hal kavşağına geldiği sırada Demre istikametinden Finike’ye doğru giden ve iddiaya göre süratli seyreden Y. T.’nin (23) kullandığı 07 AZD 28 plakalı otomobil çarptı. Kasksız olan anne ve oğlu, çarpanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladı.

Anne ve oğlu olay yerinde can verdi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz anne ve oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü Y. T ise, polis tarafından gözaltına alınarak Demre Polis Merkezine götürüldü. İHA
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaza
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