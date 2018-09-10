Ölümler sürüyor... Sivas'ta şarbon alarmı

Gürün ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karadoruk köyünde çiftçilik yapan 5 çocuk sahibi Murat Büyükpınar'ın ahırında yaklaşık 1 ay önce bir inek telef oldu. İneğin ölmek üzere olduğunu fark eden Büyükpınar yakınlarıyla birlikte ineği keserek etini tüketti. Kesim sırasında Murat Büyükpınar ile oğlu İbrahim (20) ve kızı İkra (8), hayvanın kanıyla temas etti.

Kesilen etin büyük kısmı pişirilerek, tüketildikten 3 gün sonra baba ile oğlu ve kızının vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar çıktı. Şarbon şüphesiyle hastaneden 15 gün tedavi gören aile taburcu olduktan sonra ailenin bir ineği daha telef oldu. Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köye gelerek telef olan ineği 4 metrelik çukur açarak, yakıp, imha etti. Ekipler köyde aşılama çalışması yaptı.

Şarbondan bir inek daha telef oldu

Telef olan ineklerden alınan numuneler incelenmek üzere Samsun'a laboratuvara gönderildi. Telef olan ineklerden alınan numunelerdeki incelemeler tamamlandı. İkinci telef olan inekten alınan numunelerde şarbon virüsüne rastlandı.

Aşılama çalışması yapılmasına rağmen Büyükpınar ailesinin bir hafta önce şarbon şüphesiyle bir ineği daha telef oldu. Köyde şarbon karantinası ise sürüyor. Öte yandan Sivas merkezde ve Şarkışla ilçesinde de bazı köylerde şarbon nedeniyle hayvanların telef olduğu öğrenildi.