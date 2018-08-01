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Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullananlar dikkat!

Doğalgaza yapılan son zam üzerine yazılı bir açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan tüketicilerin cezalandırıldığını açıkladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
Ön ödemeli doğalgaz sayacı kullananlar dikkat!

Türkiyecinin peşin olarak aldığı doğalgaza daha sonra yapılan zam oranında el konacağını ifade eden Çakar, tüketici haklarının ayaklar altına alındığını vurguladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 29 Temmuz 2018 tarih ve 30493 sayılı Resmi Gazete’de “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yönetmelik incelendiğinde, kartlı–ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılıyor. Buna göre, tüketicinin peşin olarak aldığı doğalgazın bir kısmına daha sonra gelen zam oranında el konulacak ve tüketiciye verilmeyecek.

EPDK’nın bu Yönetmeliği Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Borçlar Kanununa ve diğer ilgili yasalara aykırıdır. Çünkü, tüketicinin daha önce aldığı malın bir kısmına daha sonra yapılacak zam dikkate alınarak el konulamaz. EPDK, doğal gaz firmalarının isteğine göre hareket etmektedir. EPDK, tüketici haklarını ayaklar altına almıştır. Zaten, doların artışıyla birlikte konutlarda kullanılan doğalgaza şimdiden yüzde 9 oranında zam yapılmıştır. Görülüyor ki, doların artışı bugünkü hızıyla devam ederse bundan sonra doğal gaza yağmur gibi zam yapılacaktır. EPDK Yönetmeliğinin iptali için dava açılacaktır."

M. YASİN ERKOL/İSTANBUL 

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Doğalgaz SayacıDoğalgazZamTüketici
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