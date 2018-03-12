Önce çarptılar, sonra darp ettiler

Adana'da düğüne giden şahıslar arkadan çarptıkları kamyonette bulunan baba ve oğlu önce darp edip sonra da saatini ve cep telefonunu gasp ederken, bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Rusya'da çalışan şeker hastası Yılmaz B. (45), tedavi olmak için memleketi Adana'ya geldi. 17 Şubat günü de oğlu Muhammet Fatih B. (18) ile birlikte bir akraba ziyaretinden dönerken kamyonetlerine arkalarından gelen bir otomobil çarptı. Baba hemen aşağı inip aracına baktığında bir şey olmadığını gördü.

Ancak otomobilin sürücü koltuğundan inen şahıs babaya küfretmeye başladı. Bu sırada Muhammet Fatih B. de araçtan indi. Diğer aracın sürücüsü küfretmeye devam edince baba küfretmemesini söyledi. Bunun üzerine otomobildeki 5-6 kişi Muhammet Fatih B.'ye saldırdı.

‘Bir anda 10-15 kişi daha geldi’

Oğluna saldırıldığını gören baba da kavgaya karıştı. Bunun üzerine zanlılar el hareketi yapıp ıslık çalınca çevreden 10-15 kişi daha ellerinde tahta ve demir sopalarla geldi. Bu arada babanın telefonu yere düşünce oğlu alıp vermek istedi ancak telefonu zanlılar aldı.

Bir süre baba ve oğul sopalarla darp edildi. Çevreden bir kişinin "polisi çağırdım" diye bağırmasıyla zanlılar kaçtı. Ambulanslarla hastaneye götürülen baba ve oğul iki gün iş göremez raporu aldı. Bu arada baba saatinin de gasp edildiğini tespit etti. Yılmaz B. hastaneden sonra oğlu ile birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

‘Bize çarpan araba düğün arabasıydı’

Muhammet Fatih B. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bize çarpan araba düğün arabasıydı. Babama ve bana 2 gün istirahat raporu verdiler şu anda şikayetçi olduk, hala yakalanmadılar. Babam yurt dışında çalışıyor, hastalığı nedeniyle buraya tedavi olmaya gelmişti.

Olayın olduğu gün misafirliğe gitmiştik ve evimize dönüyorduk bu olaylar yaşandı. Bize sopalarla saldırırken hem küfür edip hem de vuruyorlardı. En son hatırladığım elimle başımı kapatmıştım 20-30 kişi akbaba sürüsü gibi tepemizdelerdi, o an hiçbir şey yapamadık."

İHA