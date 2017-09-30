Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 957 Sokak içerisinde bulunan Hüseyin Ç’ye ait olan ikamete hırsızlık amaçlı girdiği iddia edilen T.S’yı fark eden ev sahibinin bağırarak yardım istemesiyle mahalle sakinleri ile T.S., arasında kovalamaca yaşandı. Mahalle sakinleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan T.S., mahalle sakinleri tarafından önce darp edildi daha sonra ise olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. İHA
Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
Adıyaman’da, bir eve girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, mahalle sakinlerinin kovalamacası sonucu yakalanarak önce dövüldü daha sonra ise polis ekiplerine teslim edildi
30 Eylül 2017 Cumartesi 16:52
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