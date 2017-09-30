Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 957 Sokak içerisinde bulunan Hüseyin Ç’ye ait olan ikamete hırsızlık amaçlı girdiği iddia edilen T.S’yı fark eden ev sahibinin bağırarak yardım istemesiyle mahalle sakinleri ile T.S., arasında kovalamaca yaşandı. Mahalle sakinleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan T.S., mahalle sakinleri tarafından önce darp edildi daha sonra ise olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. İHA