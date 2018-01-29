Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120845
ALTIN
163.291
DOLAR
3.7910
STERLİN
5.3276
EURO
4.6826

Önce hırsız sonra polis soydu 

Döviz bürosuna giden olay yeri inceleme polisi çekmecedeki paraları çaldı. Paraları iade ederek pişmanım diyen polisin 10 yıla kadar hapsi istendi 

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:16
Önce hırsız sonra polis soydu 

İstanbul’da hırsızların soyduğu döviz bürosunda inceleme yaparken, çekmecede gördüğü 5 bin dolar ve 5 bin TL’yi çaldığı iddia edilen olay yeri inceleme polisi T.S. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunda meydana eldi. Sabaha karşı kimliği belirsiz 5 kişi, levye ile kapısını kırdıkları bir döviz bürosundan içinde 2 milyon 100 bin TL değerinde döviz ve 1 kilogram altın bulunan kasayı alarak kayıplara karıştı.

İddiaya göre, Olay Yeri İnceleme polislerinden T.S., büroda inceleme yaptığı sırada çekmecedeki 5 bin dolar ve 5 bin TL’yi kimseye fark ettirmeden aldı. İnceleme bittikten sonra iş yeri çalışanları çekmecede bulunan paraların eksikliğini fark etti. Kamera kayıtları yeniden inceleyen iş yeri çalışanları olay yeri inceleme polisinin çekmecede bulunan paraları aldığını tespit etti.

İş yeri çalışanlarının yeniden ihbarı üzerine şüpheli polis memuru T.S. evinde gözaltına alındı.

Parayı çaldığını kabul eden T.S., “Borcum vardı, pişmanım” diyerek aldığı tüm parayı iade etti. İş yeri sahibi şikayetinden vazgeçerken olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, şüpheli T.S. hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Zararın tamamının giderilmesini de dikkate alan savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DövizPolisParaHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 
Patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 
İyiliğe karşılık gasp ettiler
İyiliğe karşılık gasp ettiler
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı 
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı 
Engelli genci dövenler için 4,5 yıl hapis istendi
Engelli genci dövenler için 4,5 yıl hapis istendi
Acil serviste bıçaklı kavga
Acil serviste bıçaklı kavga
Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!
Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ
Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim