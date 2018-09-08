Önce kafasına vurdular, sonra ateş ettiler

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü, 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Kemer'deki ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü olan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile Çopuroğlu'na ateş etti. Çopuroğlu, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Çapuroğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Öldürülme anı kameralara yansıdı

Güvenlik müdürünün öldürülme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik müdürünün kafasına vurulan sopayla düştüğü ve ardından yerdeyken pompalı tüfekle vurulduğu görüldü.

Görüntülerde, mekandan şortlu ve başında şapkalı şekilde iki arkadaşıyla dışarı çıkan Hakan Çopuroğlu’nun bir süre otopark önünde konuştuğu görüldü. Bu sırada yakındaki bir otomobilin önünde bekleyen başka gruptan iki kişiden birinin sopa, diğerinin elinde pompalı tüfekle Hakan Çopuroğlu’nun üzerine hızlı şekilde geldiği kameralara yansıdı.

Üzerine gelen kişileri gören Çopuroğlu'nun belinden çıkardığı silahla yere doğru ateş ettiği, şüphelilerden birinin Çopuroğlu’nun kafasına sopayla vurduğu, diğerinin de yerdeyken şahsa ateş ettiği ve sonrasında araca binip uzaklaştıkları görüldü.

İH

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü, 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Kemer'deki ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü olan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile Çopuroğlu'na ateş etti. Çopuroğlu, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Çapuroğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Öldürülme anı kameralara yansıdı

Güvenlik müdürünün öldürülme anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik müdürünün kafasına vurulan sopayla düştüğü ve ardından yerdeyken pompalı tüfekle vurulduğu görüldü.

Görüntülerde, mekandan şortlu ve başında şapkalı şekilde iki arkadaşıyla dışarı çıkan Hakan Çopuroğlu’nun bir süre otopark önünde konuştuğu görüldü. Bu sırada yakındaki bir otomobilin önünde bekleyen başka gruptan iki kişiden birinin sopa, diğerinin elinde pompalı tüfekle Hakan Çopuroğlu’nun üzerine hızlı şekilde geldiği kameralara yansıdı.

Üzerine gelen kişileri gören Çopuroğlu'nun belinden çıkardığı silahla yere doğru ateş ettiği, şüphelilerden birinin Çopuroğlu’nun kafasına sopayla vurduğu, diğerinin de yerdeyken şahsa ateş ettiği ve sonrasında araca binip uzaklaştıkları görüldü.

İHA