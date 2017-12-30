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Önce komşusunu vurdu sonra intihar etti

Eskişehir’de komşusunu av tüfeğiyle yaralayan şahıs, olay yerinden uzaklaştıktan sonra aynı tüfekle intihar etti

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:17
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Önce komşusunu vurdu sonra intihar etti

Eskişehir’de Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'taki apartmanda yaşayan Ekrem Ö. (32) ile Osman D. (53) arasında tartışma çıktı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yanında bulunan av tüfeğiyle ateş ederek komşusunu çeşitli yerlerinden yaralayan Ekrem Ö., olay yerinden uzaklaştı.

Şahıs, çevredeki polisleri görmesinin ardından sokak üzerine bulunan kullanılmayan bir evin bahçesine girerek saklandı. Ekrem Ö., bir süre sonra komşusunu da yaraladığı tüfekle intihar etti.

Ağır yaralanan Osman D., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İntihar eden Ekrem Ö. ise kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirAvTüfekIntihar
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