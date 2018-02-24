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Önce onay sonra tahliye

Alman hükümetinin gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından bir süre önce Türkiye'ye silah satışına ilişkin bir dizi anlaşmayı onayladığı ortaya çıktı.

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:17
Önce onay sonra tahliye

Alman hükümeti 18 Aralık 2017 ile 24 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye'ye yönelik silah ihracatına ilişkin 31 anlaşmaya onay verdi.

Alman Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in meclise sunduğu soru önergesine cevap veren Alman Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından verilen cevapta silahların tür ve modellerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken sadece silahlara ilişkin kodlar kullanıldı.

Söz konusu onayın Türkiye'nin talep ettiği ancak Alman hükümeti tarafından askıya alınan Leopard tanklarının modernizasyonunu kapsayıp kapsamadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Ocak ayında, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıklamıştı.

 HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeDeniz Yücel
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