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Önce yayaya sonra evin duvarına çarptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yarlandı. Kaza ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesinde meydana geldi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:38
Önce yayaya sonra evin duvarına çarptı

R.A. yönetiminde D-400 Karayolu üzerinde  Antalya Mersin istikametinde seyreden 33 SH 681 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bir yayaya ardından da bir evin duvarına çarpıp yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada 17 yaşında olduğu öğrenilen Seda Alp adlı genç kız hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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