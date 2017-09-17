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Ordu'da silahlı saldırı

Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

17 Eylül 2017 Pazar 17:57
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Ordu'da silahlı saldırı

Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay, Ordu'nun Kabataş ilçesinin Alankent Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan Alahattin Yılmaz (55) ile ağabeyi Temel Yılmaz (63) ve Fatma Yılmaz'a pompalı tüfekli silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Temel Yılmaz ve Fatma Yılmaz, Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildiler. Alahattin Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Fatsa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
OrduSilahlı Saldırı
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