Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118951
ALTIN
161.152
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2378
EURO
4.6396
banner138

Organ taciri tutuklandı

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, organ ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına altına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahsın, kendi böbreğiyle birlikte en az 2 kişinin daha böbreğini sattığı belirlendi

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:53
Organ taciri tutuklandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, organ ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına altına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.A.’nın (22) bir böbreğini 35 bin lira karşılığında sattığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, satışa aracılık eden H.K.’ye ulaşıldı. Denizli’de ikamet eden H.K.’nin 26 Aralık 2017’de C.A.'nın bir böbreğini Ankara'daki özel bir hastanede Mete D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini oğlu olarak tanıttığı T.D.’ye sattığı belirlendi.

Yapılan sağlık kontrollerinde H.K., C.A. ve halen aranmakta olan başka bir şahsın daha böbreklerini aynı yöntemle sattıkları öğrenildi. Düzenlenen operasyonla Denizli’de yakalanan H.K., Nazilli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Suçlamaları kabul etmeyen H.K.'nin, olaylarla ilgisinin olmadığını, C.A.'nın ise kendisine uyuşturucu verildiğini ve silah zoruyla böbreğini verdiğini söylediğini iddia etti. Başka bir tanık ise C.A.’nın böbreğini kendi isteği ile sattığını ifade etti.

Buharkent’te yürütülen operasyon kapsamında H.K.’nin organ ticareti suçlamasıyla tutuklanması, yaklaşık 8 yıl önce kaybolan 22 aylık Mustafa Erol olayı ile alakası olup olmadığı şüphesi de gündeme geldi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik GüçleriOperasyonTutuklananBöbrek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 kişi daha adliyeye sevk edildi
20 kişi daha adliyeye sevk edildi
Bisküvi yüklü TIR devrildi
Bisküvi yüklü TIR devrildi
İstanbul'da kamyon terörü
İstanbul'da kamyon terörü
Devlete büyük kazık
Devlete büyük kazık
150 metre takla attı
150 metre takla attı
Bahis çetesine 16 tutuklama 
Bahis çetesine 16 tutuklama 
Kaçak ocakta 2 madenci öldü
Kaçak ocakta 2 madenci öldü
22 yaşında kalp krizinden öldü
22 yaşında kalp krizinden öldü
Bağcılar'da feci kaza
Bağcılar'da feci kaza

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim