Organize uyuşturucu şebekesi çökertildi

Mersin 'de uyuşturucu şebekesine yönelik yürütülen 5 aylık projeli çalışmada, 423 kilo 235 gram esrar ve 3 bin 753 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan şahısların deşifre edilmeleri ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince projeli çalışma başlatıldı.

18 Mart tarihinde başlayan ve yaklaşık 5 ay süren çalışmalar kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 510 lira para ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kapsamında serbest kaldı, 1 kişinin ise arandığı bildirildi.