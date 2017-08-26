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Ormanlık araziyi esrar tarlası yapmış

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bucak ilçesine bağlı Dutalan köyünde yasadışı ekim yapan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 74 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi

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Ormanlık araziyi esrar tarlası yapmış
Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Dutalan köyünde ikamet eden A.S. isimli şahsın yasadışı ekim yaptığını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda ev, eklenti ve evin çevresindeki ormanlık alanda arama yapıldı. Aramada, ev, eklenti, bahçe ve bahçesine yakın ormanlık arazide 74 kök kenevir bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen yasadışı maddeler Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edilirken, yasadışı ekim yapan A.S.’nin yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İHA
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