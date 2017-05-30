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Ortakların tartışması kanlı bitti

Başkent'te, bir özel güvenlik şirketinde çıkan tartışma sonucu ortağını vuran şahıs, polis ekipleri olay yerine gelene kadar ortağının başından ayrılmadı.

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Ortakların tartışması kanlı bitti
Başkent'te, bir özel güvenlik şirketinde çıkan tartışma sonucu ortağını vuran şahıs, polis ekipleri olay yerine gelene kadar ortağının başından ayrılmadı. Olay, Necatibey Caddesi'ndeki bir güvenlik şirketinde meydana geldi. Güvenlik şirketinin ortakları arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman A., ortağı Mehmet Reşat A.'nın bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri ile polis ekiplerine haber verdi. Yaraladığı ortağının başında bekleyen Osman A., polis ekiplerine silahı ile birlikte teslim olarak Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahalede bulundu. Yaralı, hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA
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