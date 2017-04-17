ÖSYM'den adaylara uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi nce (ÖSYM), puan türü değişen yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, puanlarının hesaplanabilmesi için Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara, LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiği kaydedildi.