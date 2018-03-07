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Otel kül oldu... canlarını zor kurtardılar

İzmir’in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı otelde kalan bazı müşteriler pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı

07 Mart 2018 Çarşamba 14:00
Otel kül oldu... canlarını zor kurtardılar

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan yangında, otel alevler içinde kalırken 4 kişi yaralandı. Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan Alican Otel'de yangın çıktı.

Binayı alevler sararken, otelde kalanlar canlarını kurtarmak için otelin camlarından otomobillerin üzerine atladı. Olayda 2 kişi camdan atlama sonucu yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilendi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otelde büyük hasar oluştu.

İki kişi camlardan atladı

Basmane semtinde bulunan Alican Otel’de zemin katla birlikte 6 katlı olan binanın ilk 3 katında tadilat olması sebebiyle müşteri yoktu. Ancak otelin üst katlarında kalan müşterilerden ikisi, alevlerin bir anda binayı sarmasıyla panik içerisinde camlardan atladı.

Bir müşterinin yangın sırasında camdan atlama anı cep telefonlarıyla kaydedildi. Camdan atlayan kadının tellere takıldığı, diğer kadın müşterinin ise park halinde bulunan bir arabanın üzerine düştüğü görüldü.

Olayın görgü tanıkları da otelin bulunduğu sokakta büyük panik yaşandığını, iki kadının can havli ile camlardan atladığını söyledi. Görgü tanıkları, otelde mahsur kalan diğer müşterilerin de itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldıklarını belirtti. Olayda biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Şarj aleti şüphesi

Bu arada Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangının 5. kattaki 506 numaralı odada prize takılı şarj aletinin patlaması sonucu başladığı, alevlerin perdelere oradan da otelin dış yüzündeki plastik kaplamaya sıçradığını tahmin ediyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.03.2018 00:38
Anahtar Kelimeler:
IzmirYangınOtel
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