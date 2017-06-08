Antalya’nın Alanya ilçesinde otel işletmecisi, müşterisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gece Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde bulanan bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan Mehmet Alper K. (44) ile otelin işletmecisi Erol Yiğit (48) arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otel önüne çıkan taraflar kavgaya etmeye başladı. O sırada Mehmet Alper K., Erol Yiğit’i göğsünden bıçakladı. Yiğit, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Yiğit, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ise çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Otel sahibi müşterisi tarafından bıçaklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde otel işletmecisi, müşterisi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
08 Haziran 2017 Perşembe 14:08
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