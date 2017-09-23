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Otel seçiminde Wi-Fi belirleyici

Yapılan yeni bir araştırma, Avrupa’daki otellerin yarısından fazlasında müşterilerin en çok talep ettiği üç hizmetten birisinin Wi-Fi olduğunu gerçeğini ortaya koydu.

23 Eylül 2017 Cumartesi 20:24
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Otel seçiminde Wi-Fi belirleyici

Aynı araştırma verilerine göre otellerin yüzde 38’i, ağa bağlanan cihaz sayısının çokluğu sebebiyle daha iyi hizmet sunmak için ekstra çaba sarf ediyor ve yeni teknolojilere yatırım yapıyor.

İstatistikler, Zyxel’in Batı Avrupa’daki Otellerin Ağ İletişimi Raporu’ndan alındı. Zyxel ekibi hizmet kalitesini artırabilmek adına konaklama sektöründe, otel misafirlerinin internet erişim tercihleri ve ağ teknolojileri bağlantı kalitesi ihtiyacını araştırdı. Araştırmaya Avrupa’nın önemli pazarlarından dokuz ülkedeki 400’den fazla BT yöneticisi katıldı.

Araştırma verilerine göre Wi-Fi otellerde en çok talep edilen üç hizmetten biri olarak tanımlanıyor. Ankete katılanların beşte biri zayıf Wi-Fi sinyalini gürültüden sonra en çok şikayet alan ikinci konu olarak değerlendiriyor.

Otel yöneticilerinin yalnızca yüzde 37’si hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını bildirmelerine karşın, yüzde 10’u, konuklara sunabilecekleri Wi-Fi hizmetinden memnuniyetini “çok değil” ya da “hiç memnun değil” şeklinde görüş bildirdi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
OtelWi-fi
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