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Oto dolandırıcıları enselendi

Bursa'da internet üzerinden satış yapılan sitelerde irtibat kurdukları oto sahiplerini dolandıran 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

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Oto dolandırıcıları enselendi
Bursa'da internet üzerinden satış yapılan sitelerde irtibat kurdukları oto sahiplerini dolandıran 1'i kadın 4 kişi yakalandı. Oto dolandırıcıları, önce internet üzerinden otomobili satışa çıkaran şahısla iletişime geçti. Ağlarına düşürdükleri mağduru önceden kiraladıkları lüks ofise çağırıp güvenlerini kazanan dolandırıcılar, otomobilin fiyatı konusunda anlaştı. Noterde mağdurla buluşan dolandırıcılar, arabayı teslim aldıktan 1-2 saat içinde parayı banka hesabına yatıracaklarını söyledi. Dolandırıcılar, mağduru çeşitli bahanelerle oyalayarak, otomobili üçüncü bir şahsa sattı. Özbekistan uyruklu oldukları öğrenilen M.Y., M.T., M.M. ve İ.Ö. Bursa'da yapılan operasyonla yakalandı. Otomobil sahibinin dolandırılma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İHA
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