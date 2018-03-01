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Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı

Başakşehir’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan oto hırsızları ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin yolu kestiğini gören hırsızlar cadde üzerindeki araçlara çarparak yolu açmaya çalıştı. Hırsızlar polis ekipleri tarafından araca ateş açılarak durdurulabildi

01 Mart 2018 Perşembe 17:21
Oto hırsızları ortalığı birbirine kattı

Polis ekipleri tarafından daha önceden takibe alınan oto hırsızı iki kişi yeni bir araç çaldığı sırada ekipler tarafından suçüstü yapılmak istendi. Polisi karşılarında gören hırsızlar kaçmak istedi ancak polis ekiplerinin yolu kapatması sonucu kaçamadı. Hırsızlar son çare olarak da cadde üzerinde bulunan araçlara çarparak kaçmayı denedi.

Ancak polis ekipleri tarafından aracın lastiklerine ateş açılarak aracın hareket etmesini önlediler. Hırsızlar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı Bu sırada yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde hırsızların kullandığı araç cadde üzerinde bulunan araçlara çarparak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada peşinden gelen ekipler araca ateş açıyor. Bu esnada araç ani bir manevra ile geri geri gelmeye başlıyor ve arkada bulunan araçlara çarpıyor.

Ekiplerinin kendisine doğru koştuğunu gören hırsızlar bir defa daha öndeki araçlara çarpıyor. Bu esnada yolda bulunan bir aracın üzerine çıkan bir polis, aracın lastiklerine doğru ateş açıyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirPolisEkipHırsızOtoAraç
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