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Oto hırsızları polisten kaçamadı

Yaklaşık 1 yıl önce Gaziantep’ten çalınan bir otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunurken, konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

19 Şubat 2017 Pazar 15:41
Oto hırsızları polisten kaçamadı
Yaklaşık 1 yıl önce Gaziantep’ten çalınan bir otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunurken, konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gölbaşı ilçesinde yol kontrolüne takılan bir otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, otomobili durdurup içerisinde olan şahısları sorgulamak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kaçan otomobil arasında yaşanan kovalamaca Cumhuriyet Mahallesi'nde sona erdi. Otomobilde bulunan O.B., F.D. ve E.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, şahısların kullandığı 27 HM 536 plakalı otomobilin yaklaşık 1 yıl önce Gaziantep’ten çalındığı öğrenildi.
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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