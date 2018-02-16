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Otobanda tekme tokat dayak

Motosiklet sürücüsü trafikte kendisini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle servis sürücüsüne el kol hareketi yaparak bağırdı. Buna sinirlenen servis şoförü de yolda aracını durdurup motosiklet sürücüsüne tekme tokat saldırdı

16 Şubat 2018 Cuma 17:21
Otobanda tekme tokat dayak

Tem Otoyolu Samandıra Mevkii’nde bir motosiklet sürücüsü trafikte kendisini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle servis sürücüsüne el kol hareketi yaparak bağırdı. Buna sinirlenen servis şoförü de yolda aracını durdurup motosiklet sürücüsüne tekme tokat saldırdı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii’nde bir motosiklet sürücüsü yolda ilerlerken arkadan bir servis şoförünün kendisine çok yaklaştığını iddia edip tepki gösterdi. Bunun üzerine servis şoförü aracını motosikletin önünde durdurdu.

İlk önce motosiklet sürücüsüne küfür eden şahıs ardından tekme tokat motosiklet sürücüsüne saldırdı. Motosiklet sürücüsü de karşılık verince otoyol ringe dönüştü. Ardından iki sürücü de birbirlerine hakaret yağdırmaya başladı. Serviste bulunanların araya girmesiyle kavga son bulurken, tüm bu yaşanan kavga anları motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde servis şoförü yakın bir şekilde motosikletlinin yanından geçiyor. Ardından motosiklet sürücüsü el kol hareketleriyle servis şoförüne tepki gösteriyor. Bunun üzerine servis şoförü motosiklet sürücüsünün önünde aracını durduruyor.

Ardından servis şoförü motosiklet sürücüsüne tekme tokat saldırıyor. Motosiklet sürücüsü de şahsa vurmaya başlıyor. Ardında da  küfürler savuruyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MotorsikletTrafikServisşoför
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