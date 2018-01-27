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Otobüs durağındaki valiz korkuttu

Adıyaman’da, bir durak içerisine bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:47
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Otobüs durağındaki valiz korkuttu

Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi karşı tarafında bulunan üst geçidin alt kısmında bulunan durak içerisinde bir valizin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede paniğe neden olan valiz olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında incelendi.

Yapılan incelemelerin ardından valizin içerisinde kadın kıyafetleri çıktı. Kadın kıyafetlerinin çıktığı valiz sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. İHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanDurakValiz
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