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Otobüs ile otomobil çarpıştı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:54
Otobüs ile otomobil çarpıştı

Tokat'tan İstanbul'a giden Duran Yıldırım idaresindeki Reşadiye Ses firmasına ait 60 RF 333 plakalı yolcu otobüsü, Suluova ilçe girişi kavşağında, Abdülsamet Cenik'in kullandığı 05 FC 142 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildekilerden Hamide Özcan olay yerinde, sürücünün babaannesi Miyase Cenik ise kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla trafiğin bir süre tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesinin ardından yolda trafik akışı normale döndü.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2018 17:55
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