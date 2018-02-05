Otobüs kazaları hız kesmiyor

Van-Erciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 6'sı ağır 21 kişi yaralandı. Kaza, Van-Erciş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Erzurum istikametinden Van'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp yan yattı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 21 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Jandarma ve polis, başka kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, otobüsün ön ve arka camları kırılarak çıkarılıp ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralılar ise AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de sıkıştıkları yerden çıkartılıp otopsileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna götürüldü.

Yaralı ve cenazelerin çıkarılmasının ardından otobüs, bölgeye çağrılan vinçle kaldırıldı. Jandarma ve olay yerindeki ekipler, otobüs içerisinde başka yaralının olup olmadığını kontrol ettikten sonra, yolculara ait olan ve çevreye savrulan eşyaları topladı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Konya’da otobüs kamyona arkadan çarptı

Bu arada bir otobüs kazası da Konya’da yaşandı. Kaza, Konya-Adana Karayolunun 55’inci kilometresinde meydana geldi.

Mersin'den Konya'ya gelen Niyazi A. idaresindeki 42 LT 629 plakalı yolcu otobüsü İsmil mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Hasan Ö. yönetimindeki 63 NC 490 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki tarlaya inerken, yolcu otobüsü ise karşı şeride geçerek durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otobüsteki henüz ismi belirlenemeyen muavini sıkıştığı yerden çıkartılarken, kazada yaralanan 10 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular farklı bir otobüsle Konya’ya gönderildi.

HABER MERKEZİ