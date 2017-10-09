Otobüs şoförüne meydan dayağı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korna tartışması kavgayla bitti. Belediye otobüs şoförü, korna çaldığı gerekçesiyle aracın camını çekiçle kıran abi kardeş tarafından yolcuların gözü önünde darp edildi.

O anlar aracın kamerasına yansırken, zanlılar çok geçmeden yakalandı. Park caddesi üzerinde seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 16 PT 229 plakalı İNULAŞ’a ait şehir içi yolcu otobüsünün önü kesildi.

Kamyonetin kasasından inen iki kişi tarafından önü kesilen otobüstekiler şok yaşadı. Yol vermesi için korna çaldığı gerekçesiyle toplu taşıma aracını durduran gençler, aracın ön kapısından girerek şoför M.S.’ye küfür ve hakaret etmeye başladılar. İddiaya göre, öfkeli gençler, bir kez korna çalan şoförü direksiyon başında ve yolcuların gözleri önünde darp etmeye başladılar. Tekme tokat şoföre saldıran iki genç kaçarken, ellerindeki çekiçle aracın ön camını kırdılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, şoförü darp eden şahısları kısa sürede yakaladı. Şoföre saldıran O.Y. ile kardeşi Y.Y. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Darp edilen şoför ise saldırganlardan şikayetçi olurken, olay anı saniye saniye aracın güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA