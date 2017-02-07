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Otobüse çarpan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

07 Şubat 2017 Salı 16:21
Otobüse çarpan sürücü hayatını kaybetti
Antalya’nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Güneş Gürler’in (44) kullandığı 07 YN 445 plakalı otomobil, önceki gece Serik Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında Serkan Can’ın kullandığı 61 S 1537 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. 
Güneş Gürler kazada olay yerinde yaşamını yitirdi. Serik Belediye Meclis Üyesi Ömer Gürler’in akrabası olan Güneş Gürler’in cenazesi Serik Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan ilk otopsinin ardından Antalya Adli Tıp kurumuna sevk edildi.
Son Güncelleme: 07.02.2017 17:24
Anahtar Kelimeler:
Serik Devlet HastanesiAntalya
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