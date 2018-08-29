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Otobüsten inen kadın taksiye çarptı

Belediye otobüsünden inerek yolun karşısına geçmek isteyen kadın seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler yaptığı incelemeler sonucunda yayayı kusurlu buldu

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:41
Otobüsten inen kadın taksiye çarptı

Şişli Pangaltı’da belediye otobüsünden inerek yolun karşısına geçmek isteyen kadın seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Şişli Pangaltı’da meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evinden çıkan Nuran Dondoğlu, belediye otobüsüne bindi. Bir süre sonra cadde üzerindeki durakta inen kadın, otobüsün önünden geçerek yolun karşısına geçmek istedi.

Çevresine dikkat etmeden hızlı adımlarla yürüyen kadın, otobüsü geçerek ilerleyen Yavuz Akyol yönetimindeki 34 TFT 40 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksi sürücüsü kadını son anda fark ederek soldaki kaldırıma çıkarak durdu.

Ancak yaya kadın, taksinin sol tarafından çarparak yere savruldu. Çarpma sonucu başını yere vuran kadın yaralanırken elindeki plastik kovalar da yere saçıldı.

 Kadının hayati tehlikesi sürüyor

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadın, ameliyata alındı. Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri sürücü Akyol’u ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Ekipler yaptığı incelemeler sonucunda yaya Dondoğlu’yu 'Diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek' suçundan kusurlu buldu.

İHA

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